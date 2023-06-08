Хави: в Барселоне мы живём в головокружительном темпе, а в Катаре мы жили на курорте

Главный тренер «Барселоны» Хави сравнил работу в каталонском клубе и в Катаре.
«Семья жизненно важна, потому что вы думаете о ней около 200 раз за день, а моя жена очень спокойна и вселяет в меня уверенность. То же относится к моим братьям и моим родителям.
Я не жалею о том, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, а давление — ниже. Ещё там непревзойдённое качество жизни, безопасность и спокойствие, которые город даёт вам на семейном уровне. Мы все вместе были на курорте. Здесь, в Барселоне, всё напряжённо: клуб, школа, расписание… живём в головокружительном темпе», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, в сезоне-2022/2023 в испанской Примере победу одержала «Барселона». Мадридский «Реал» занял второе место. Третью строчку занял «Атлетико».
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