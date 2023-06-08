Карпин: Семак и Федотов более достойны звания лучшего тренера РПЛ, чем я

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о сильнейших тренерах Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. Напомним, лучшим был признан Владимир Федотов из ЦСКА.

«Обидно ли, что награда досталась не мне? А почему должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовём это так, по поводу состава, перелётов — это для тех, кто глубоко разбирается. [У тех], кто не разбирается — кто на первом и втором месте, те и лучшие.

Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — приводит слова Карпина Sport24.

По итогам сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка.