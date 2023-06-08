Виталий Калешин: Ивич – первый тренер «Краснодара», который может играть по счёту

Бывший российский защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

«Не могу сказать, что с приходом Ивича в игре команды что-то кардинально поменялось. Единственное, я увидел, что это первый тренер в «Краснодаре», который требует в определённый момент играть по счёту. Он грамотно руководит со скамейки.

Для команды его приход стал важным импульсом, это квалифицированный тренер. Но каких-то новых ярких черт он пока не добавил», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени.