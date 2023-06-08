Каряка: «Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров — Пиняева, Глушенкова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился впечатлениями от результатов клуба в завершившемся сезоне-2022/2023 РПЛ и порассуждал о будущем самарской команды.

«От выступлений «Крыльев» в этом сезоне у меня двоякое впечатление, особенно во второй части сезона. Они на Кубок играли неплохо, причём и с командами не простыми встречались, а в чемпионате не получалось. Со стороны непонятно с чем это связано.

Самарцам надо сделать выводы. Но они остались в РПЛ, уже хорошо. Может кого-то из игроков надо позвать, а с кем-то попрощаться. Конечно, «Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров — Пиняева, Глушенкова.

У тех ребят, которых они взяли зимой не всё получилось. Хотя у самарцев в конце каждого сезона уходят лидеры. Но команда продолжает жить, постоянно находит новых футболистов. Сейчас новичкам нужно больше времени на адаптацию, возможно, они ещё не справляются с теми обязанностями, которые на них возложили.

Скорее всего, всё связно с уходом Пиняева и Глушенкова. Все думали, что с приходом Писарского всё будет хорошо, но не получилось. Хотя в «Оренбурге» он много забивал. Возможно, в следующем сезоне Владимир более ярко проявит себя за «Крылья», — цитирует Каряку Metaratings.ru.