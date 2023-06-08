Каряка: «Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров — Пиняева, Глушенкова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился впечатлениями от результатов клуба в завершившемся сезоне-2022/2023 РПЛ и порассуждал о будущем самарской команды.
«От выступлений «Крыльев» в этом сезоне у меня двоякое впечатление, особенно во второй части сезона. Они на Кубок играли неплохо, причём и с командами не простыми встречались, а в чемпионате не получалось. Со стороны непонятно с чем это связано.
Самарцам надо сделать выводы. Но они остались в РПЛ, уже хорошо. Может кого-то из игроков надо позвать, а с кем-то попрощаться. Конечно, «Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров — Пиняева, Глушенкова.
У тех ребят, которых они взяли зимой не всё получилось. Хотя у самарцев в конце каждого сезона уходят лидеры. Но команда продолжает жить, постоянно находит новых футболистов. Сейчас новичкам нужно больше времени на адаптацию, возможно, они ещё не справляются с теми обязанностями, которые на них возложили.
Скорее всего, всё связно с уходом Пиняева и Глушенкова. Все думали, что с приходом Писарского всё будет хорошо, но не получилось. Хотя в «Оренбурге» он много забивал. Возможно, в следующем сезоне Владимир более ярко проявит себя за «Крылья», — цитирует Каряку Metaratings.ru.
- 9 июня 2023
-
00:11
-
00:05
- 8 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:47
-
23:44
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:36