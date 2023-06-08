Экс-игрок ЦСКА: уже в моё время было видно, что из Игнашевича получится хороший тренер
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Бывший бразильский нападающий ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением о главном тренере калининградской «Балтики» Сергее Игнашевиче, с которым вместе выступали за красно-синих.
«Запомнил, что надо было очень рано вставать, чтобы идти на взвешивание. Игнашевичу и другим игрокам это надоело, вот и спрятали весы.
Игнашевич тренер? Классно! И неудивительно: уже в моё время было видно, что из Сергея получится хороший тренер. Успехов ему в Премьер-Лиге!» — приводит слова Жезуса Sport24.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в столице России на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
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