Оганесян: «Оренбург» — хороший клуб, в котором можно прогрессировать. Рад, что остался

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян признался, что рад остаться в клубе, за который он выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды.
«Рад, что остался в «Оренбурге» — это хороший клуб, в котором можно прогрессировать и добиваться успехов. Как оценю сезон? Если говорить о команде, то, думаю, это удачный сезон — мы заняли 7 место. Конечно, можно было залезть и повыше, всегда есть куда расти.
Если говорить про меня, то это мой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге. Конечно, всегда хочется играть и показывать себя с лучшей стороны. Но я рад и тому времени, которое получал», — приводит слова Оганесяна издание «РБ Спорт».
В минувшем сезоне российский полузащитник провёл 20 матчей в рамках РПЛ за «Оренбург», забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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