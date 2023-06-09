«Бавария» рассматривает возможность подписания Амрабата

«Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает журналист Филипп Кесслер в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб видит в Амрабате альтернативу хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу. Представители «Баварии» внимательно следят за ситуацией вокруг марокканского полузащитника.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о согласии «Фиорентины» продать Амрабата.