Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» рассматривает возможность подписания Амрабата

«Бавария» рассматривает возможность подписания Амрабата
Комментарии

«Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает журналист Филипп Кесслер в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб видит в Амрабате альтернативу хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу. Представители «Баварии» внимательно следят за ситуацией вокруг марокканского полузащитника.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о согласии «Фиорентины» продать Амрабата.

Материалы по теме
«Фиорентина» согласна отпустить Амрабата в «Барселону» за € 20-25 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023