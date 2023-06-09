«У Месси не всё в порядке с головой». Ротен – о поведении Лионеля в «ПСЖ»

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за его поведения во время выступлений за парижан.

«Помните тот день, когда Месси ушёл с тренировки… Клуб скрыл всё это, заявив, что это была незначительная травма голени. Это было неправильно. Причина? Мистеру надоело то, что ему предлагали на тренировках. У него не всё в порядке с головой, поэтому он оставил тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушёл. Это показывает, насколько он уважал своего тренера и товарищей по команде. Он очень часто хотел изменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил, что тренироваться по утрам нехорошо. Что вы должны тренироваться во второй половине дня. К счастью, тренерский штаб не сдался. Это показывает, что он хотел что-то изменить и что он не хотел приспосабливаться», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, Месси покинул «ПСЖ» и присоединился к «Интер Майами».

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге