Кристоф Дюгарри раскритиковал Месси после слов о «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри остался недоволен словами аргентинского нападающего Лионеля Месси после его ухода из «ПСЖ». После ухода аргентинец заявил, что провёл два непростых года в «ПСЖ».
«Честно говоря, его слова непонятны и некрасивы. Вы имеете право не очень хорошо себя чувствовать два года. Но когда вы слушаете его доводы… Я устал от этих игроков, которые говорят только о себе. У них есть всё, чтобы быть счастливыми. Всё делается для того, чтобы они были в лучших условиях. Он уходит, заявив, что недоволен. Но поставьте себя на место своих товарищей по команде, своего тренера, своих болельщиков! Это смешно. Я не понимаю, у него не было советников? Как он может говорить такую ерунду? Да, такое может случиться, но вы должны привести аргументы», — приводит слова Дюгарри 90min.
Напомним, после ухода из «ПСЖ» Месси перешёл в «Интер Майами».
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