Агуэро рассказал о беседе с Месси после его перехода в «Интер Майами»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о беседе с аргентинским нападающим Лионелем Месси после его перехода в «Интер Майами».

«Вчера я разговаривал с Месси, отправил ему сообщение со скриншотом турнирной таблицы Восточной конференции и сказал: «Ваша команда позади!» Вы должны подняться на 8-9 место!». Месси расхохотался и сказал: «Мы должны выйти в плей-офф!», — приводит слова Агуэро Daily Mail.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента и перешёл в «Интер Майами».

В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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