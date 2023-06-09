Компания-производитель пива Budweiser продлила контракт с ФИФА

Budweiser будет официальным пивом чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, сообщает AP. Это стало известно после того, как пивоваренная компания AB InBev продлила контракт с ФИФА. Спонсорское соглашение также распространяется на чемпионат мира среди женщин 2023 года, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.

Стоимость нового контракта не оглашается. Сообщалось, что спонсорское соглашение для предыдущего чемпионата мира составляло $ 75 млн.

AB InBev подписала новый контракт с ФИФА даже несмотря на скандал перед чемпионатом мира -2022 в Катаре. За два дня до старта турнира организаторы отказались от давнего обещания разрешить болельщикам покупать на стадионе алкогольное пиво. Хотя продажи Budweiser на аренах упали, глобальная огласка этого спора, возможно, повысила узнаваемость бренда в связи с чемпионатом мира. Бренд Budweiser является официальным пивом турнира с 1986 года.