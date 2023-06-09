Майга: Юран не ругается матом
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о поведении главного тренера команды Сергея Юрана в первом переходном матче за место в РПЛ с московской «Родиной». Встреча состоялась 7 июня в столице и завершилась уверенной победой нижегородцев со счетом 3:0.
«Сергей Юран всегда спокоен. Ругается ли он матом? Нет. Он грамотный человек, спокойный и уверенный. Сказал в перерыве: парни, просыпайтесь, они имеют много моментов, которых не должно быть. Сказал, что надо не спать. В первом тайме «Родина» хорошо играла, во втором у нас было три замены, это поменяло игру», — приводит «РБ Спорт» слова Майги.
Ответная встреча между «Пари НН» и «Родиной» состоится 10 июня в Нижнем Новгороде. Игра начнётся в 14:30 мск.
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