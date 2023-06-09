«Бенфика» приобрела защитника молодёжной сборной США
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Защитник сборной США U20 Джошуа Уайндер перешёл из «Луисвилл Сити» в португальскую «Бенфику», сообщает ESPN. На проходящем в Аргентине молодёжном чемпионате мира игрок провёл четыре матча за американскую команду, отметившись автоголом и жёлтой карточкой. США выбыли в четвертьфинале турнира, уступив Уругваю.
По данным источника, стоимость трансфера 18-летнего футболиста составила $ 1,2 млн плюс дополнительные выплаты. Эта сумма является рекордной для лиги USL, где выступает «Луисвилл Сити». Американский клуб также получит 20 % от любой будущей продажи Уайндера, если только «Бенфика» не заплатит «Луисвиллу» $ 500 тысяч до конца 2025 года.
«Орлы» в минувшем сезоне стали чемпионами Португалии и напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов.
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