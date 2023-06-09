Карим Бензема назвал причину переезда в Саудовскую Аравию

Нападающий Карим Бензема ответил на вопрос о том, почему он принял решение переехать в Саудовскую Аравию.

«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – приводит слова Бензема Goal.

О переходе Бензема в «Аль-Иттихад» официально было объявлено во вторник, 6 июня. 34-летний нападающий присоединился к клубу из Саудовской Аравии, перейдя из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении последних 14 лет. Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии.

Бензема отыграл в стане мадридского «Реала» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.

1:1. Бензема («Реал Мадрид») забивает в прощальном матче:

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