Вячеслав Кротов оценил вклад Шамиля Газизова в развитие «Уфы»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов, ранее выступавший за «Уфу», высказался о судьбе своего бывшего клуба. Ранее «Уфа» вылетела из Первой лиги, после чего Шамиль Газизов покинул пост гендиректора клуба.

«Это всё неприятно. Грустно за всё, что было. За два года команда оказалась во Второй лиге. Грустно, что Шамиль Камилыч ушёл. Потому что человек многое сделал для республики, для клуба, выводил команду в Премьер-лигу, в еврокубки. Очень жаль, что всё так получилось», — приводит слова Кротова «РБ Спорт».

«Уфа» в сезоне-2021/2022 выступала в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда проиграла «Оренбургу» и вылетела в Мелбет Первую лигу. В следующем же сезоне клуб не сумел закрепиться в лиге и занял место в зоне вылета, опустившись во Вторую лигу.