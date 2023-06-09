Андрей Каряка считает, что «Динамо» хорошо проведёт следующий сезон

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка рассказал о перспективах команды.

«Какой смысл комментировать слухи о том, что в «Динамо» может прийти Слуцкий. А у меня другая информация. Возможно, вы скоро её узнаете, но может быть, это тоже слухи.

Тяжело сразу ответить, нужно «Динамо» продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У «бело-голубых» есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У «Динамо» сильный состав, но у команды что-то не получается. Находясь внутри коллектива, можно находить какие-то доводы, но со стороны это делать сложнее. Думаю, что руководство «бело-голубых» сейчас сядет и подумает, возможно, в команде будут усиления. Найдут тренера, который исправит ситуацию.

Нужны ли «Динамо» усиления? Подбор игроков у «бело-голубых» неплохой – Смолов, Тюкавин, Захарян, Фомин. Этим составом они неплохо отыграли сезон-2021/22, да и в этом году временами проводили неплохие матчи. Но им стабильности не хватает. Новый тренер поломает голову, как найти эту стабильность. Надо будет проработать много факторов. Может быть, внутри команды есть какие-то недопонимания, это надо будет проработать. Сложно судить со стороны, в чем причина», – приводит слова Каряки Metaratings.