Источник: свободные агенты — приоритет «ПСЖ» этим летом

«ПСЖ» собирается обновить состав в летнее трансферное окно.
Как сообщает PSG Community со ссылкой на L’Équipe, состав парижского клуба пополнят как минимум семь игроков. € 60 млн из трансферного бюджета потратят на полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, поэтому приоритетом «ПСЖ» на рынке будут свободные агенты.
Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, у которого заканчивается контракт с английским клубом этим летом.
Напомним, 27 мая на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором встречались местный «Страсбург» и «ПСЖ». Финальный свисток Жерома Бризара зафиксировал ничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:
- 9 июня 2023
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:51
-
08:48
-
08:25
-
07:51
-
07:45
-
06:34
-
06:17
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
03:59
-
03:26
-
03:23
-
02:52
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:45
-
01:20
-
00:57
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:11