Источник: свободные агенты — приоритет «ПСЖ» этим летом

«ПСЖ» собирается обновить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает PSG Community со ссылкой на L’Équipe, состав парижского клуба пополнят как минимум семь игроков. € 60 млн из трансферного бюджета потратят на полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, поэтому приоритетом «ПСЖ» на рынке будут свободные агенты.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, у которого заканчивается контракт с английским клубом этим летом.

Напомним, 27 мая на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором встречались местный «Страсбург» и «ПСЖ». Финальный свисток Жерома Бризара зафиксировал ничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1.

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