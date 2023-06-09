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Златан Ибрагимович составил сборную из футболистов, с которыми играл

Златан Ибрагимович составил сборную из футболистов, с которыми играл
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил символическую сборную из своих бывших партнёров по команде.

Как сообщает Barca Universal, в состав вошло больше всего футболистов, с которыми экс-нападающий играл за «Ювентус» — четыре. Шесть игроков выступали с Ибрагимовичем в составе «Милана» и «Барселоны» (по трое). При этом Ибрагимович включил в команду самого себя.

Состав сборной: Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам (оба — «Ювентус»), Тьяго Силва («Милан», «ПСЖ»), Алессандро Неста («Милан»), Максвелл («Интер», «Барселона», «ПСЖ»), Патрик Виейра («Ювентус», «Интер»), Хави («Барселона»), Павел Недвед («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роналдиньо («Милан»), Златан Ибрагимович.

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».

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