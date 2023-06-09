Агент Боржеса: Кади готовится к финалу Кубка с ЦСКА

Футбольный агент Хелсио Алиск рассказал, что полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сможет сыграть с ЦСКА в Суперфинале Кубка России по футболу.

«Кади готовится к финалу вместе с командой, он может сыграть против ЦСКА, но примет ли участие в матче, я пока не знаю, ведь он пропустил достаточно много. Решение за тренерским штабом «Краснодара». Надеюсь, что он сыграет и поможет команде победить», – приводит слова агента Metaratings.

Игра пройдёт в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Победитель этой встречи завоюет трофей.

Напомним, ЦСКА — семикратный обладатель Кубка России. У «Краснодара» пока нет побед в турнире, но «быки» участвовали в финале 2014 года. В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА финишировал на втором месте, а «Краснодар» — на шестом.