Агент Боржеса: Кади готовится к финалу Кубка с ЦСКА

Футбольный агент Хелсио Алиск рассказал, что полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сможет сыграть с ЦСКА в Суперфинале Кубка России по футболу.
«Кади готовится к финалу вместе с командой, он может сыграть против ЦСКА, но примет ли участие в матче, я пока не знаю, ведь он пропустил достаточно много. Решение за тренерским штабом «Краснодара». Надеюсь, что он сыграет и поможет команде победить», – приводит слова агента Metaratings.
Игра пройдёт в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Победитель этой встречи завоюет трофей.
Напомним, ЦСКА — семикратный обладатель Кубка России. У «Краснодара» пока нет побед в турнире, но «быки» участвовали в финале 2014 года. В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА финишировал на втором месте, а «Краснодар» — на шестом.
- 9 июня 2023
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