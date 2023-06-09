Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астемир Гордюшенко: зона стыковых матчей — не максимум для «Родины»

Астемир Гордюшенко: зона стыковых матчей — не максимум для «Родины»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московской «Родины» Астемир Гордюшенко высказался о переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1. В первой встрече москвичи проиграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:3.

«Зона стыковых матчей — не максимум, который могла показать «Родина» в сезоне Первой лиги. Раз оказались там, нужно добиваться большего результата. Но ещё ничего не потеряно. Футбол — такая игра, где всякое бывает. Впереди ответный матч, в котором нужно постараться добиться максимального результата», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ответная игра пройдёт завтра, 10 июня. Начало матча — в 14:30 мск.

Материалы по теме
Команда Юрана раскатала московский клуб. Теперь оказаться в РПЛ ему будет сложно. Видео
Команда Юрана раскатала московский клуб. Теперь оказаться в РПЛ ему будет сложно. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023