«Аякс» сделал предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

Нидерландский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, также спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы Сперцяна. Ожидается, что сумма возможного трансфера может составить € 9 млн.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что «Аякс» заинтересован в приобретении Сперцяна. Амстердамский клуб планирует перейти в активную стадию переговоров с «Краснодаром» после суперфинала Кубка России.

23-летний Сперцян сыграл 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.