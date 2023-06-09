«Аякс» сделал предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна
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Нидерландский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации источника, также спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы Сперцяна. Ожидается, что сумма возможного трансфера может составить € 9 млн.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что «Аякс» заинтересован в приобретении Сперцяна. Амстердамский клуб планирует перейти в активную стадию переговоров с «Краснодаром» после суперфинала Кубка России.
23-летний Сперцян сыграл 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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