«В гостях нужно будет забивать». Игрок «Родины» Дмитриев — о стыковых матчах с «Пари НН»

Полузащитник «Родины» Олег Дмитриев прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» (0:3) в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге.

«Понимаем, что проиграли сами себе. Тем не менее, верим в себя, в свою команду. Если вы помните, после первой половины сезона «Родина» была внизу турнирной таблицы. Но теперь мы в стыковых матчах. Теперь поедем в Нижний Новгород за победой.

Мы не сомневаемся в своих силах. Да, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В гостях нужно будет забивать.

О чём говорили после игры? Что ещё впереди ответный матч. Ещё ничего не закончилось. Будем играть на победу.

Как атмосфера? С того момента как я в «Родине», впервые на стадионе было столько болельщиков. Спасибо им за поддержку! Была крутая атмосфера, благодарность, что пришли на нас посмотреть. Жаль, что нам не удалось порадовать болельщиков. Но настраиваемся сделать это в Нижнем Новгороде», — приводит слова Дмитриева пресс-служба «Родины».

Ответная игра состоится завтра, 10 июня. Начало матча — в 14:30 мск.