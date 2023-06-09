«В гостях нужно будет забивать». Игрок «Родины» Дмитриев — о стыковых матчах с «Пари НН»

Полузащитник «Родины» Олег Дмитриев прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» (0:3) в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге.
«Понимаем, что проиграли сами себе. Тем не менее, верим в себя, в свою команду. Если вы помните, после первой половины сезона «Родина» была внизу турнирной таблицы. Но теперь мы в стыковых матчах. Теперь поедем в Нижний Новгород за победой.
Мы не сомневаемся в своих силах. Да, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В гостях нужно будет забивать.
О чём говорили после игры? Что ещё впереди ответный матч. Ещё ничего не закончилось. Будем играть на победу.
Как атмосфера? С того момента как я в «Родине», впервые на стадионе было столько болельщиков. Спасибо им за поддержку! Была крутая атмосфера, благодарность, что пришли на нас посмотреть. Жаль, что нам не удалось порадовать болельщиков. Но настраиваемся сделать это в Нижнем Новгороде», — приводит слова Дмитриева пресс-служба «Родины».
Ответная игра состоится завтра, 10 июня. Начало матча — в 14:30 мск.
- 9 июня 2023
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:51
-
08:48
-
08:25
-
07:51
-
07:45
-
06:34
-
06:17
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
03:59
-
03:26
-
03:23
-
02:52
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:45
-
01:20
-
00:57
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:11