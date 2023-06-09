Рубен Диаш высказался о переходе Джона Стоунза на другую позицию в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об изменениях в тактике команды с переходом Джона Стоунза на новую позицию.

«Мы стали играть по-другому. Но самое большое изменение коснулось Джона. Он играл в одной связке со мной, а затем вдруг перешёл в полузащиту и стал выполнять совершенно другую роль.

Он показал, какой он классный игрок и как здорово может играть на этой позиции. Я люблю его и очень за него рад.

Это большой шаг для нашей команды, ведь у нас появляется лишний игрок в центре, но уже через пару секунд он оказывается рядом со мной», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».

Завтра, 10 июня, «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.

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