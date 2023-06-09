Рубен Диаш высказался о переходе Джона Стоунза на другую позицию в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об изменениях в тактике команды с переходом Джона Стоунза на новую позицию.
«Мы стали играть по-другому. Но самое большое изменение коснулось Джона. Он играл в одной связке со мной, а затем вдруг перешёл в полузащиту и стал выполнять совершенно другую роль.
Он показал, какой он классный игрок и как здорово может играть на этой позиции. Я люблю его и очень за него рад.
Это большой шаг для нашей команды, ведь у нас появляется лишний игрок в центре, но уже через пару секунд он оказывается рядом со мной», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».
Завтра, 10 июня, «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.
Видео: Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии
- 9 июня 2023
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:51
-
08:48
-
08:25
-
07:51
-
07:45
-
06:34
-
06:17
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
04:56
-
04:52