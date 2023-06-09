В окружении Неймара считают, что он настроен провести следующий сезон во Франции
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В окружении нападающего французского «ПСЖ» Неймара считают, что бразилец настроен провести следующий сезон в чемпионате Франции. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, Неймар хочет провести следующий сезон на высочайшем уровне. Бразилец был успешно прооперирован после полученной в прошедшем сезоне травмы, и прогнозы о его здоровье выглядят обнадёживающе.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне бразильский нападающий сыграл за парижан 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
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