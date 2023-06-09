Источник: Вендел хочет уйти из «Зенита». С бразильцем контактирует «Рома»

Полузащитник «Зенита» Вендел находится в сфере интересов римской «Ромы». Итальянский клуб давно следит за выступлениями бразильца в России, стороны уже контактировали, информирует Fantacalcio.
Согласно сведениям источника, Вендел входит в список главных трансферных целей «Ромы» на ближайшее межсезонье. «Волки» готовы бороться за футболиста даже в том случае, если переговоры с «Зенитом» будут идти тяжело. Стоимость сделки предварительно оценивается в € 20 млн.
Отмечается, что сам футболист настаивает на смене клубной прописки в ближайшие месяцы. В связи с этим «Рома» активизировалась в попытках заполучить Вендела.
В 33 матчах текущего сезона за «Зенит» во всех турнирах полузащитник отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вендел выступает за российскую команду с октября 2020 года.
- 9 июня 2023
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