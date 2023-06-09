Канте ещё не принял решения о переходе в «Аль-Иттихад». У него предложение от «Челси»

Французский полузащитник Н'Голо Канте ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, несмотря на сообщения некоторых СМИ о факте перехода Канте в саудовский «Аль-Иттихад», француз на самом деле ещё далёк от принятия контрактного предложения со стороны команды из страны Ближнего Востока. У Н'Голо всё ещё есть вариант продлить контракт с «Челси», который официально истекает 30 июня.
Агент футболиста сейчас находится в Саудовской Аравии и ведёт переговоры не только с «Аль-Иттихадом», но и с «Аль-Хилялем». Вариант с продолжением карьеры в клубе из этой страны наиболее вероятен, но Канте не принял окончательного решения.
В прошедшем сезоне из-за травм Канте сыграл лишь девять матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись в них одной голевой передачей.
- 9 июня 2023
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:51
-
08:48
-
08:25
-
07:51
-
07:45
-
06:34
-
06:17
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
04:56
-
04:52