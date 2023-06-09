Канте ещё не принял решения о переходе в «Аль-Иттихад». У него предложение от «Челси»

Французский полузащитник Н'Голо Канте ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, несмотря на сообщения некоторых СМИ о факте перехода Канте в саудовский «Аль-Иттихад», француз на самом деле ещё далёк от принятия контрактного предложения со стороны команды из страны Ближнего Востока. У Н'Голо всё ещё есть вариант продлить контракт с «Челси», который официально истекает 30 июня.

Агент футболиста сейчас находится в Саудовской Аравии и ведёт переговоры не только с «Аль-Иттихадом», но и с «Аль-Хилялем». Вариант с продолжением карьеры в клубе из этой страны наиболее вероятен, но Канте не принял окончательного решения.

В прошедшем сезоне из-за травм Канте сыграл лишь девять матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись в них одной голевой передачей.

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