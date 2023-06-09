«ПСЖ» — бесчеловечный клуб». Бывшая футболистка парижан — о своей травле

Полузащитник французского «ПСЖ» Хейра Хамрауи, чей контракт с парижанами подходит к завершению в конце июня, выступила с критикой организации парижского клуба.

«Я жертва травли в интернете, меня оскорбляли и обливали грязью во время матчей. Я не получаю никакой поддержки от своего работодателя. Он просто молчит. «ПСЖ» — бесчеловечный клуб», — приводит слова Хамрауи из её автобиографии L'Equipe.

В ноябре 2021 года Хамрауи подверглась вооружённому нападению двух мужчин в масках. Нападавшие, по информации СМИ, обвиняли девушку в том, что она увела из семьи футболиста Эрика Абидаля.

Главный тренер сборной Франции Эрве Ренар не вызвал 33-летнюю футболистку на предстоящий женский чемпионат мира 2023 года.