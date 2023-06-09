Игнатьев: «Химки» и «Торпедо» — главное разочарование. Действовали невнятно и необдуманно

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал команды, которые впечатлили и разочаровали его по итогам сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«В этом сезоне я удивлён «Оренбургом» и «Крыльями Советов». При таких кадровых ресурсах и финансовых возможностях команды показали хорошее качество игры. Мне понравились тренерские задумки этих команд. Можно сказать, что они воспользовались всем тем, что было у них под рукой.
Разочарование сезона РПЛ — это «Динамо». Их потенциальные возможности гораздо выше тех, которые они нам показали, заняв такое прискорбное для клуба девятое место. Хотя первая часть чемпионата точно говорила, что они должны быть в числе команд-лидеров.
Но главное разочарование — это «Торпедо» и «Химки». У них всё выстраивается непрофессионально, особенно принятие решений. Изменения по ходу чемпионата никак не приносили качественного результата. Они действовали совершенно невнятно и необдуманно, когда приглашали футболистов», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 9 июня 2023
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