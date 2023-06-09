Источник в «ПСЖ» подтвердил переговоры с Нагельсманом, Энрике и Хаби Алонсо

Французский «ПСЖ» рассматривает четырёх кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на источник в клубе.
По информации источника, «ПСЖ» провёл переговоры с бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом, экс-наставником сборной Испании и «Барселоны» Луисом Энрике и Хаби Алонсо, работающим сейчас в «Байере».
«Это правда, что руководство клуба обсуждает эти три кандидатуры. Но есть ещё один тренер, которого нет в этом списке», — рассказал источник.
Отметим, что сейчас главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, возглавивший команду прошлым летом. Под его руководством парижане смогли выиграть чемпионат Франции. Контракт Галтье с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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