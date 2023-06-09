«Валенсия» объявила о выкупе турецкого защитника у «Лиона»

Испанская «Валенсия» на своём официальном сайте объявила о трансфере турецкого защитника Дженка Озкачара.
22-летний Озкачар играл в «Валенсии» на правах аренды из французского «Лиона». Турецкий футболист сыграл за «летучих мышей» 21 матч во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. «Валенсия» активировала опцию выкупа Озкачара у «Лиона». Контракт турка с испанским клубом подписан до 30 июня 2028 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Озкачара в € 1,8 млн. Защитник уже сыграл три матча за главную сборную Турции.
В прошедшем сезоне «Валенсия» заняла 16-е место в чемпионате Испании с 42 набранными очками после 38 матчей.
«Бетис» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 38-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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