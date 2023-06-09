Женский «Тоттенхэм» будет играть в синих шортах для комфорта во время менструального цикла
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Английский «Тоттенхэм» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Комплект полностью белый. Однако женская команда будет использовать синие шорты для комфорта во время менструального цикла.
«Следуя отзывам игроков и более широкому отказу спортсменок от белых шорт во всех видах спорта, клуб и Nike поддержат нашу женскую команду в ношении альтернативных синих шорт с нашим новым домашним комплектом, чтобы создать наилучшие условия для комфортных выступлений во время менструального цикла», — написано в заявлении лондонского клуба.
«Тоттенхэм» занял девятое место по итогам сезона-2022/2023 женской английской Суперлиги. Команда набрала 18 очков после 22 матчей. Чемпионом Англии стал «Челси» (58).
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