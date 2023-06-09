Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ разочаровало «Динамо». Здесь даже нечего объяснять
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало московское «Динамо» в сезоне-2022/2023. По его словам, бело-голубые провалили сезон и в игровом плане, и по результату.
«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая ещё осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков в 30 играх. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
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