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Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ разочаровало «Динамо». Здесь даже нечего объяснять

Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ разочаровало «Динамо». Здесь даже нечего объяснять
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало московское «Динамо» в сезоне-2022/2023. По его словам, бело-голубые провалили сезон и в игровом плане, и по результату.

«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая ещё осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков в 30 играх. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».

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