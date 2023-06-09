Экс-игрок «Барселоны» объяснил, почему период Месси в «ПСЖ» вышел неудачным

Полузащитник «Торонто» Виктор Васкес, бывший одноклубником нападающего Лионеля Месси в «Барселоне», высказался о периоде игры аргентинца за французский «ПСЖ».
«Я всегда следил за Месси. В последнее время его не видели довольным собой, несмотря на то что рядом с ним были великолепные игроки. И это нормально. Такое было и со мной. Когда ты покидаешь «Барселону» после стольких лет и сталкиваешься с давлением в «ПСЖ», где от тебя требуют выиграть Лигу чемпионов… Месси — лучший в мире, но ему нужны игроки, которые будут помогать ему. Я не думаю, что он должен заканчивать, на чемпионате мира он всё всем доказал», — приводит слова Васкеса Mundo Deportivo.
В двух сезонах с Месси в составе «ПСЖ» дважды вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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