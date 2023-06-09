Игрок «Родины» Фищенко: шансы после 0:3? «Барселона» делала камбэк, когда уступала 0:4

Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» (0:3) в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге.

«В первые десять минут мы проиграли большое количество единоборств. Потом начали выигрывать их — и переломили ситуацию. По игре в первом тайме мы их переиграли, создали три хороших момента, которые должны были забивать. Но мы не забили, а «Пари НН» свои моменты забил.

Есть ли шансы после 0:3? Я до последней минуты буду верить. «Барселона» делала камбэк, когда уступала в первом матче 0:4. Ладно бы, если шансов не было или всё было в одну калитку. Но сами видели, что три мяча могли спокойно забивать. Мы не забили, а они забили. Такое бывает. Во второй игре будем биться и исправляться», — сказал Фищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ответная игра состоится завтра, 10 июня. Начало матча — в 14:30 мск.