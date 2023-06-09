Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал самый запомнившийся гол в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
«Гол в Лиге чемпионов, который запомнился больше всего? Думаю, гол в ворота «Боруссии» был хорош. Всегда хотел забить такой мяч, так что было очень приятно увидеть, как он влетает в сетку. Кроме того, это был действительно важный гол в матче группового этапа с фантастической командой, которая была сильна во всех аспектах игры», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Лиги чемпионов Холанд провёл 10 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил одну голевую передачу. В финале европейского турнира «Манчестер Сити» встретится с «Интером» завтра, 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск.
Видео: Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»
- 9 июня 2023
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