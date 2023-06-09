Алессандро Неста заявил, что возглавит клуб «Реджана», который вышел в Серию В

Легендарный итальянский экс-футболист Алессандро Неста заявил, что возглавит футбольный клуб «Реджана», который по итогам сезона-2022/2023 вышел в Серию В.

«Сотрудничество с «Реджаной» почти оформлено, и я этому рад. Теперь жду официального объявления от клуба», — приводит слова Алессандро Несты Sky Sport.

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Последним местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019-2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.