Алессандро Неста заявил, что возглавит клуб «Реджана», который вышел в Серию В
Поделиться
Легендарный итальянский экс-футболист Алессандро Неста заявил, что возглавит футбольный клуб «Реджана», который по итогам сезона-2022/2023 вышел в Серию В.
«Сотрудничество с «Реджаной» почти оформлено, и я этому рад. Теперь жду официального объявления от клуба», — приводит слова Алессандро Несты Sky Sport.
С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Последним местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019-2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2023
-
12:31
-
12:24
-
12:15
-
11:59
-
11:56
-
11:51
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
Партнерский контент