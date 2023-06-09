Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу осталась на 24-й строчке.

Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная США. В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Испания обошла Канаду, а Бразилия оставила позади себя Нидерланды.

Рейтинг ФИФА сред женских сборных по футболу:

1. США.

2. Германия.

3 Швеция.

4. Англия.

5. Франция.

6. Испания (ранее была на 7-м месте).

7. Канада (ранее была на 6-м месте).

8. Бразилия (ранее была на 9-м месте).

9. Нидерланды (ранее были на 8-м месте).

10. Австралия.

11. Япония.

12. Норвегия.

13. Дания (ранее была на 15-м месте).

14. Китай (ранее был на 13-м месте).

15. Исландия (ранее была на 14-м месте).

...23. Шотландия.

24. Россия.

25. Колумбия (ранее была на 26-м месте).

Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.