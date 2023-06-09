Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу осталась на 24-й строчке.
Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная США. В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Испания обошла Канаду, а Бразилия оставила позади себя Нидерланды.
Рейтинг ФИФА сред женских сборных по футболу:
1. США.
2. Германия.
3 Швеция.
4. Англия.
5. Франция.
6. Испания (ранее была на 7-м месте).
7. Канада (ранее была на 6-м месте).
8. Бразилия (ранее была на 9-м месте).
9. Нидерланды (ранее были на 8-м месте).
10. Австралия.
11. Япония.
12. Норвегия.
13. Дания (ранее была на 15-м месте).
14. Китай (ранее был на 13-м месте).
15. Исландия (ранее была на 14-м месте).
...23. Шотландия.
24. Россия.
25. Колумбия (ранее была на 26-м месте).
Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.
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