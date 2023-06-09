Гришин: «Динамо» — разочарование сезона, полное несоответствие ожиданий и реальности

Бывший главный тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что считает главным разочарованием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо».
«Конечно же, разочарование сезона – это «Динамо». В прошлом году команда вроде нашла игру, были лидеры в составе: Захарян, Макаров и тот же Тюкавин. Но в этом году ни лидеров, ни хорошей игры от команды не видно. Клуб мог бы выступить намного удачнее в столетний юбилей. В том году говорили, что «Динамо» будет бороться чуть ли не за первое место, но мы видим полное несоответствие ожиданий и реальности.
А ещё разочаровало «Торпедо». Это команда с большим именем и традициями, но она оказалась совсем не готова выступать на уровне Премьер-Лиги», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 9 июня 2023
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