Глушаков: кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – попробуйте заработать футболом
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков резко высказался о справедливости высоких заработных плат российских футболистов, предложив критикам попробовать самим заработать футболом.
«Что значит зарплаты российских футболистов незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идёт корень зарплат», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Глушаков сыграл 28 матчей в чемпионате и Кубке России в текущем сезоне, отметившись в них двумя голами и одной голевой передачей.
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