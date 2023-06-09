Денис Глушаков: хочу возглавить «Спартак»! Почему нет-то?

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков заявил, что хотел бы в будущем стать главным тренером московского «Спартака», за который ранее выступал. Также игрок пошутил, что пригласил бы в команду свою супругу Ксению Коваленко, которая играет за женский ЦСКА.
«Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем всё ясно.
Вернусь ли в «Спартак» главным тренером? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- 9 июня 2023
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