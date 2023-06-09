«Мемуары если и напишу, то точно не о ней». Радимов ответил на слова Заремы Салиховой

Известный экс-футболист Владислав Радимов ответил на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Изначально девушка жаловалась на судейство, и Радимов порекомендовал ей «отставить слёзы», ведь она ещё «ходила в школу», когда он уже играл в футбол. Салихова ответила: «Лестно, что Радимов следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет?» Однако Владислав заявил, что если и возьмётся писать мемуары, то точно не о Зареме Салиховой.

«Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары — это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, свидетелем или участником которых был, на парах по литературе это должны были объяснить.

Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней. В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют её мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», — написал Радимов в своём телеграм-канале.