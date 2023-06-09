Деменко высказался о вратарской позиции «Краснодара» на Суперфинал Кубка России с ЦСКА

Бывший футболист Максим Деменко высказался на тему выбора голкипера «Краснодара» на Суперфинал Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Такая вратарская дилемма перед решающим матчем — всегда проблема для тренера. За Сафонова говорит опыт и статус. Наверняка партнёры привыкли к нему. Но есть ли у самого Матвея и остальных игроков уверенность в его силах сейчас, после неудачных матчей? С другой стороны, как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч Кубка, когда «Краснодар» близок к историческому достижению», — приводит слова Деменко «Известия».