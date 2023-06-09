Канчельскис: меня приглашали работать в команду Медиалиги, но мне это неинтересно

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что ему предлагали возглавить команду из Медиалиги. Специалист заявил, что отказался от этого предложения, так как медийный футбол ему неинтересен. В то же время Канчельскис пожелал медийным клубам дальнейшего развития.

«Меня приглашали работать в команду Медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит Медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в Медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать, потому что отказался сразу же. Для меня это неинтересно.

Кому-то интересно, ему хочется и нравится. Когда ты работаешь и тебе интересно, ты будешь рваться и идти к этому. В любом случае – это решение людей, которые там работают, и я никого не собираюсь обвинять. Может быть, у них есть какие-то виды, понимание. Я пока ничего в Медиалиге особенного не вижу. А им дай бог и дальше развиваться.

Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть ещё пара команд. Поживём — увидим, надеюсь, всё будет нормально, будем работать», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.