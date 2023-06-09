Канчельскис: меня приглашали работать в команду Медиалиги, но мне это неинтересно

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что ему предлагали возглавить команду из Медиалиги. Специалист заявил, что отказался от этого предложения, так как медийный футбол ему неинтересен. В то же время Канчельскис пожелал медийным клубам дальнейшего развития.
«Меня приглашали работать в команду Медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит Медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в Медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать, потому что отказался сразу же. Для меня это неинтересно.
Кому-то интересно, ему хочется и нравится. Когда ты работаешь и тебе интересно, ты будешь рваться и идти к этому. В любом случае – это решение людей, которые там работают, и я никого не собираюсь обвинять. Может быть, у них есть какие-то виды, понимание. Я пока ничего в Медиалиге особенного не вижу. А им дай бог и дальше развиваться.
Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть ещё пара команд. Поживём — увидим, надеюсь, всё будет нормально, будем работать», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 9 июня 2023
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:42
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:24
-
12:15
-
11:59
-
11:56
-
11:51
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:38