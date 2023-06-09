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Попов: Соболев взял бы премию «Симулянт года», ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов

Попов: Соболев взял бы премию «Симулянт года», ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов
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Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказал мнение об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Ростова» Николая Комличенко.

«Если бы была премия «Хулиган года» или «Плохой парень года», то победил бы Соболев. Все знают. Он несдержанный, постоянно апеллирует к судьям, постоянно падает, просит фолы. Такой хулиган с улицы, который не хочет играть как английский джентльмен. Когда нужно бороться, когда бьют по ногам и надо вставать, и играть дальше — это не его футбол, не его стиль. Ему хочется заработать нарушение, чтобы все видели, хотя сам очень много нарушает правила.

Соболев взял бы и премию «Симулянт года». Это его стиль игры, который, наверное, скоро закончится. Симуляций не должно быть в футболе. Но есть ещё Комличенко, который часто подставляется, зарабатывает пенальти. Много у нас дельфинов, оказывается», — приводит слова Попова Legalbet.

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