Источник: Шамиль Газизов может войти в аппарат махачкалинского «Динамо»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Отмечается, что Шамиль Газизов в ближайшие дни посетит Махачкалу. У него будет встреча с президентом «Динамо» Гаджи Гаджиевым.

По сведениям источника, в «Динамо» ищут менеджера. Ранее появлялась информация, что в Махачкалу на матч с «Волгой» летал бывший президент «Торпедо» Денис Маслов. Однако он вряд ли примет предложение в силу определённых обстоятельств.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.