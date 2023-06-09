Источник: Шамиль Газизов может войти в аппарат махачкалинского «Динамо»
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».
Отмечается, что Шамиль Газизов в ближайшие дни посетит Махачкалу. У него будет встреча с президентом «Динамо» Гаджи Гаджиевым.
По сведениям источника, в «Динамо» ищут менеджера. Ранее появлялась информация, что в Махачкалу на матч с «Волгой» летал бывший президент «Торпедо» Денис Маслов. Однако он вряд ли примет предложение в силу определённых обстоятельств.
Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.
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