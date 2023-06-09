Футболистки, участвовавшие в жёсткой драке с кулаками, опубликовали извинения

Футболистки из чемпионата Панамы, участвовавшие в жёсткой драке с кулаками, опубликовали извинения за произошедший инцидент в своих социальных сетях.

Первой извинения принесла футболистка команды «Спортинг Сан Мигель» Ребека Эспиноса. Изначально конфликт произошёл по её вине — она специально ударила соперницу по ногам, после чего завязалась драка. Сама Эспиноса получила мощный удар кулаком по лицу.

«Для всех, кто беспокоился, я в порядке, слава богу. Причина, по которой я пишу вам, заключается в том, что я совершила ошибку, и за это я хочу извиниться. Я приношу свои извинения своей команде и одноклубницам, тренерам, директорам и болельщикам, а также соперникам — клубу «Пласа Амадор», его тренерскому штабу и особенно футболистке Стефани Тораль», — написала Ребека Эспиноса в соцсетях.

Не осталась в стороне и футболистка «Пласа Амадор» Стефани Тораль, которая отреагировала на провокацию и нанесла первый удар по лицу сопернице.

«Я не могу вернуться в прошлое и исправить то, что я сделала. Но я могу извиниться, потому что этого заслуживают тренеры и игроки моей команды, а также все болельщики, которые ежедневно смотрят нашу лигу. Это был не лучший поступок, ярость в момент ослепила меня. Я прошу прощения от всего сердца, больше такого не повторится», — написала Стефани Тораль в своих соцсетях.

Видео жёсткой драки в женском чемпионате Панамы: