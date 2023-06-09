В «Динамо» Махачкала сообщили о намерении пригласить в клуб Шамиля Газизова
Поделиться
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о встрече с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Ранее сообщалось, что Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо».
«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2023
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:42
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:24
-
12:15
-
11:59
-
11:56
-
11:51
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:38
Партнерский контент