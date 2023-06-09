Головин, Кабелла и Месси — в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min
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Авторитетный интернет-портал 90min опубликовал рейтинг лучших плеймейкеров французской Лиги 1 в сезоне-2022/2023. Примечательно, что в этот список вошёл российский полузащитник «Монако» Александр Головин, а также бывший футболист «Краснодара» Реми Кабелла.
Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min:
- Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).
- Энцо Ле Фе («Лорьян»).
- Бенжамен Буриго («Ренн»).
- Реми Кабелла («Лилль»).
- Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»).
- Анхель Гомес («Лилль»).
- Александр Головин («Монако»).
Напомним, Александр Головин, выступающий за «Монако», провёл свой самый результативный сезон за время участия в чемпионате Франции. За сезон-2022/2023 Головин принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Помимо этого, Головин совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора.
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