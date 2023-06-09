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Головин, Кабелла и Месси — в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min

Головин, Кабелла и Месси — в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min
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Авторитетный интернет-портал 90min опубликовал рейтинг лучших плеймейкеров французской Лиги 1 в сезоне-2022/2023. Примечательно, что в этот список вошёл российский полузащитник «Монако» Александр Головин, а также бывший футболист «Краснодара» Реми Кабелла.

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min:

  1. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).
  2. Энцо Ле Фе («Лорьян»).
  3. Бенжамен Буриго («Ренн»).
  4. Реми Кабелла («Лилль»).
  5. Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»).
  6. Анхель Гомес («Лилль»).
  7. Александр Головин («Монако»).

Напомним, Александр Головин, выступающий за «Монако», провёл свой самый результативный сезон за время участия в чемпионате Франции. За сезон-2022/2023 Головин принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Помимо этого, Головин совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора.

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