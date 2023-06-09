Айтана Бонмати признана лучшим игроком женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати признана лучшим игроком женской Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Айтана Бонмати забила пять мячей и оформила восемь голевых передач. Она стала лучшей ассистенткой турнира и лидером по числу результативных действий (13).

Бонмати ранее была признана лучшим игроком финала 2021 года, в котором «Барселона» победила «Челси» (4:0). А теперь она помогла каталонкам вырвать трофей у «Вольфсбурга» в этом сезоне. «Барселона» к перерыву уступала 0:2, Бонмати сыграла ключевую роль в двух мячах испанской команды, сделав в том числе и результативный пас на Патри Гихарро, когда та сравняла счёт. «Барселона» одержала победу со счётом 3:2.