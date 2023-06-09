Непомнящий: приятно удивили «Ростов» и «Ахмат». «Локомотив» и «Оренбург» — уже структуры
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 его приятно удивили «Ростов» и «Ахмат». Непомнящий признался, что не ожидал от «Ростова» борьбы за высшие места в таблице. Также он выделил «Локомотив» и «Оренбург», назвав их уже устоявшимися структурами в российском футболе.
«Не вижу таких уж команд-открытий в прошедшем сезоне РПЛ. Приятно удивил «Ростов» — я никак не рассчитывал, что он поднимется так высоко. В какой-то период здорово выглядел «Ахмат». Если говорить об «Оренбурге» или «Локомотиве», то это уже устоявшиеся структуры. В «Оренбурге» человек прошёл с командой Первую лигу и укрепился», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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